Заммэра Владимир Ефимов рассказал о росте экспорта из Москвы в Италию более чем в 2,5 раза

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8 июля 2021, 13:39

Сумма экспорта за первый квартал 2021 года составила более 410 млн долларов США, что на 157,1% больше показателей за тот же период 2020 года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идёт об экспорте несырьевой неэнергетической продукции: фармацевтических товарах, полипропилене, средствах зубной гигиены, интегральных схемах и других компонентах, применяющихся в машиностроении, приборостроении и электронной промышленности.

«Вместе с тем увеличился и товарооборот между столицей и Италией: в первом квартале 2021 года он составил почти 3,5 млрд долларов США. Это на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года – тогда товарооборот достиг 3,34 млрд долларов США», – рассказал Владимир Ефимов.

В целом несырьевой неэнергетический экспорт занимает 18,6% от всего экспорта столицы на итальянский рынок. При этом экспорт из Москвы в Италию агропромышленной продукции также вырос – на 51,2% за первый квартал этого года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Как заявили в центре «Моспром», занимающемся индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта, в будущем поставки в Италию будут только расти, а ассортимент предлагаемой итальянцам продукции – расширяться. Так, в планах поставлять на родину Данте и Боккаччо ещё и продукцию здорового питания (мюсли, отруби, хлебцы), кондитерские изделия, соусы, приправы и так далее.

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