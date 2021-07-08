Заммэра Владимир Ефимов рассказал о рекордах столичной льготной ипотеки в июне

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2021, 13:33

С начала реализации госпрограммы на покупку жилья в Москве было выдано ипотечных кредитов на 480,4 млрд рублей. При этом в июне 2021 года ипотечных кредитов было оформлено на общую сумму 46,9 млрд рублей, что стало рекордом за всё действие программы, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В июне нынешнего года на покупку жилья в Москве было выдано 7 тысяч льготных ипотечных кредитов, что стало наивысшим месячным показателем с апреля 2020 года. Ежедневно на эти цели выдаётся в среднем более 180 ипотечных кредитов по ставке 6,5%.

«Наивысшая активность была зафиксирована в последнюю неделю июня, когда на приобретение жилья в столице было выдано 2,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на 18,1 млрд рублей», – отметил Владимир Ефимов.

Продление государственной программы до 1 июля 2022 года по ставке 7% и максимальной суммой кредита до 3 млн рублей поддержит спрос на рынке недвижимости за счёт заёмщиков с высоким объёмом собственных средств, а также улучшит ценовые показатели столичной жилой недвижимости за счёт роста предложения, добавил Владимир Ефимов.

В тройку лидеров по объёмам предоставления льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в столице в рамках госпрограммы входят Сбербанк, банк ВТБ и Альфа Банк, уточнили в Аналитическом центре Правительства Москвы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости