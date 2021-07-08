На Аркаиме археологи обнаружили тело младенца, замурованное в стену

Аргументы Недели → Общество

8 июля 2021, 13:21 Анна Поперечная

Фото Виктора Сидорина

По мнению ученых, захоронение можно считать элитным.

Тело младенца, замурованное в стену, обнаружили археологи во время исследования укрепленного поселения аркаимского типа Степное в Пластовском районе. Ребенку было не более года, его захоронили в нише оборонительной стены, а не в жилище.

По словам одного из руководителей экспедиции Елены Куприяновой, это большая редкость, скорее всего, захоронение можно считать элитным. Об этом говорят и найденные рядом предметы: каменная булава, керамический сосуд, жертвенник. Интересно, что булава небольшого размера, на боковой поверхности хорошо выделены сферические выступы. Вероятнее всего, ее изготовили специально для ребенка. По словам Марии Макуровой, начальника музейного отдела заповедника «Аркаим», погребения детей с булавами встречается впервые.

Не исключено, что в ближайшее время археологи порадуют другими открытиями и находками: в Степном работает большой отряд из студентов историко-филологического факультета ЧелГУ и Омского университета. На поверхности кургана уже нашли несколько целых сосудов и их осколки, каменные орудия.

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