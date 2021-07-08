Собянин продлил возможность посещения летних веранд ресторанов без QR-кодов

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8 июля 2021, 12:53 Источник: sobyanin.ru

Фото: соцсети

Мэр Москвы продлил возможность посещения летних веранд ресторанов без QR-кодов. Соответствующий Указ опубликован в четверг на официальном сайте мэра Москвы.



«Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тыс. человек»,- написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



По его словам, сложившаяся ситуация позволяет на данный момент воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности.



Сергей Собянин сообщил, что по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа 2021 года (включительно).



«Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию.



Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией»,- отметил мэр столицы.





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