Биолог Нетесов заявил, что остановить эпидемию COVID-19 в России может вакцинация 80% населения

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8 июля 2021, 12:52 Источник: РИА Новости

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Если бы в России привитыми были 80% граждан от общего населения, то эпидемии в стране пришел бы конец. Такого мнения придерживается доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам специалиста, на сегодняшний день в Великобритании прививки сделали 60% граждан, а ведь в этой стране проживает порядка 60 млн человек. В этом плане, как он подчеркнул, Россию можно рассматривать как одно из наиболее отсталых государств.

Кроме того, он напомнил о ситуации с коронавирусом в Монголии, где привилось 40% населения, отметив, что и в этой стране эпидемиологическая ситуация лучше, чем в России. Нетесов добавил, что предотвратить рост заболеваемости COVID-19 на российской территории способны темпы вакцинации и сознательность жителей.

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