Прививаться от коронавирусной инфекции необходимо даже в жаркую погоду. Такое заявление сделал Андрей Тяжельников, занимающий пост главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения российской столицы.
Некоторое время назад от ведущего специалиста “Фобоса” Евгения Тишковца поступала информация о том, что в центре страны на нынешней неделе воцарится скандинавский антициклон. В связи с этим в середине недели температура воздуха составит от 25 до 30 градусов тепла, а к выходным воздух прогреется до 28-33 градусов.
В свою очередь Тяжельников подчеркнул, что прививка от коронавируса в жару позволит “снизить риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода”.
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