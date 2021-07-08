В России за сутки общее число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 24 818
8 июля 2021, 12:21
За прошедшие сутки на российской территории обнаружили 24818 носителей коронавируса, а за весь период пандемии - 5 707 452. Этой информацией поделились в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.
При этом за 24 часа в стране скончались 734 пациента с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число жертв заболевания составило 140 775.
В Москве за сутки зафиксировали 109 летальных исходов пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге умер 101 зараженный пациент.
Кроме того, за сутки в России вылечились от данного заболевания 21336 пациентов, с начала пандемии - 5 143 255. В российской столице за 24 часа подтвердили 6040 случаев инфицирования COVID-19. За аналогичный период в городе доставили в больницы 1717 граждан.
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