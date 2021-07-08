Схиигумен Сергий намерен построить в СИЗО духовную лечебницу

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8 июля 2021, 12:06

В ближайшее время должен состояться суд над отлучённым от церкви Сергием Романовым. Находясь в следственном изоляторе, он инициировал сбор средств на строительство храма. Церковь он планирует построить прямо на территории СИЗО.



Романов призвал подключиться к строительству храма всех, кто имеет возможность. Он намерен построить духовную лечебницу, чтобы как можно больше людей укрепились в вере.



Основателя Среднеуральского женского монастыря обвиняют в склонении к самоубийству, нарушению права вероисповедания. Свою вину бывший настоятель не признаёт. Сторона защиты требует вернуть дело в Генеральную прокуратуру на доследование, так как, по её мнению, в деле имеется очень много ошибок.



Романова задержали в конце 2020 года во время штурма монастыря. Ранее Екатеринбургская епархия лишила его сана священника. Ему запретили проводить проповеди.



Сам Сергий просил президента передать ему полномочия главы государства. После ареста схиигумена все проживающие на территории женского монастыря были выселены. Монахини не смогли получить личные вещи, которые остались в обители.





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