В Волгоградской области с 12 июля начнут действовать новые ограничения из-за COVID-19

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8 июля 2021, 12:03 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Власти Волгоградской области приняли решение приостановить работу в регионе ночных ресторанов, а также детских комнат и фудкортов в торговых центрах. Причиной ужесточения ограничений стала сложная ситуация с COVID-19.

Усиленные ограничительные меры начнут действовать в области 12 июля. Речь идет о заведениях, в которых прививки от коронавируса сделают менее 60% сотрудников. Этой информацией поделились в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что с указанного числа в области ночью не смогут работать рестораны и кафе. Дети смогут посещать ТРК лишь со взрослыми.

К слову, на территории Волгоградской области за весь период пандемии обнаружили 64205 носителей COVID-19, включая 236 за истекшие 24 часа. До настоящего времени в регионе вылечились от коронавируса 59811 пациентов, умерли 1565 граждан.

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