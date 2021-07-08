Сергунина: Более 2,5 млн просмотров набрала деловая программа онлайн-выставки «Город: детали»

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8 июля 2021, 11:33

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Пресс-служба столичной программы «Мой район» сообщила, что деловую программу международной онлайн-выставки «Город: детали» просмотрели свыше 2,6 млн раз.



«В этом году международная выставка «Город: детали» впервые прошла в онлайн-формате. С 26 июня по 4 июля каждый мог зайти на ее официальный сайт и попасть в цифровой мини-город, где было представлено более 500 функциональных дизайн-решений для общественных пространств мегаполисов. Там же в прямом эфире транслировались паблик-токи и деловая программа с участием российских и иностранных архитекторов, ландшафтных дизайнеров, проектировщиков, девелоперов - всего более 90 спикеров, в том числе из США, Великобритании, Италии, Франции, Норвегии и Дании», - говорится в сообщении пресс-службы.



По словам вице-мэра столицы Натальи Сергуниной, вопросы, которые обсуждали эксперты, вызвали живой интерес москвичей и жителей других регионов страны.



«Трансляции деловой программы просмотрели более 2,6 млн раз. Всего прошло 25 сессий. Самой популярной стала тема, посвященная районным проектам и их влиянию на сплоченность локальных сообществ. Этот эфир набрал более 700 тыс. просмотров. Присоединившиеся к дискуссиям иностранные спикеры поделились своим опытом развития районов и создания благоприятной атмосферы в них», - отметила Наталья Сергунина.



В пресс-службе рассказали, что во время прямых эфиров свои вопросы задавали зрители. Основные сессии деловой программы доступны для просмотра в записи на официальном сайте проекта.





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