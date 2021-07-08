«Опора России»: Столичный бизнес стремится приблизиться к показателю в 60% привитых сотрудников

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2021, 11:22

Фото: pixabay.com

Столичный бизнес старается максимально приблизиться к показателю в 60% привитых от COVID-19 сотрудников к 15 июля и плотно взаимодействует с властями Москвы по этому вопросу.



«Мы стараемся максимально приблизится к 60% до 15 июля, точных данных у нас сейчас нет, но процесс идет», - сообщил Дмитрий Несветов, председатель совета московского городского отделения «Опоры России».



Он добавил, что столичным предпринимателям правительство Москвы предоставляет все возможности инфраструктуры для вакцинации.



«Московское отделение «Опоры России» прекрасно понимает необходимость мер по профилактике коронавируса, которые предпринимаются. Мы по этим вопросам вступили в рабочий контакт и рабочее взаимодействие с властями Москвы. И мы надеемся, что все поводы для беспокойства, которые есть у малого и среднего бизнеса, будут урегулированы», - заключил Дмитрий Несветов.





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