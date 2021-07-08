Сергунина: В Москве открыт прием заявок на участие в акселерационной программе Global Partners

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8 июля 2021, 11:14

Фото: соцсети

В Москве открылся прием заявок на участие в акселерационной программе Global Partners для b2b-компаний.



«Начинается прием заявок от предприятий Москвы на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners для b2b-компаний», - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.



Уточняется, что программа ориентирована на организации, развивающиеся в сферах управления городской средой, фудтеха и агротеха, экологии и энергетики, а также транспорта и логистики.



«Участникам программы помогут сфокусироваться на целевых зарубежных рынках и определить наиболее перспективных партнеров. Для них предусмотрено индивидуальное наставничество иностранных экспертов и возможность презентовать свои проекты представителям ведущих международных компаний из списка Global Innovation 1000», - рассказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.



Программу Global Partners проводит Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, вместе с платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS.



Подать заявку на участие в Global Partners можно до 28 июня на сайте программы. МЭЦ финансирует 85% стоимости участия. Из общего числа заявок на конкурсной основе отберут 20 организаций, которые пройдут акселерацию с августа по ноябрь. Результаты работы будут представлены в декабре.



По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, акселератор поможет московским компаниям ускорить выход на зарубежные рынки, выстроить ключевые процессы в командах и сформировать индивидуальный клиентский сегмент. В итоге участники смогут адаптировать продукт и запланировать четкую стратегию по выходу на экспорт на ближайший год, а также увеличить число внешнеторговых контрактов.





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