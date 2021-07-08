В «Роскосмосе» заявили о нулевой вероятности столкновения космического мусора с МКС

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8 июля 2021, 11:26

pixabay.com

В “Роскосмосе” сообщили, что космический мусор, который 8 июля пройдет близ Международной космической станции, не опасен. Соответствующая информация появилась в Twitter российской корпорации.

В сообщении говорится, что космический мусор не столкнется с МКС, вероятность этого является нулевой. Кроме того, подчеркивается, что нет необходимости в проведении маневра уклонения.

По информации “Роскосмоса”, сближение должно было состояться сегодня, в четверг, в 16:16. Ранее поступала информация о том, что мусор и станцию должно было отделять расстояние примерно в 4 км. Через некоторое время сообщили о 1,5 км. Пролет мусора прогнозировали специалисты из США и РФ.

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