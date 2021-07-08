В «Роскосмосе» заявили о нулевой вероятности столкновения космического мусора с МКС
8 июля 2021, 11:26
В “Роскосмосе” сообщили, что космический мусор, который 8 июля пройдет близ Международной космической станции, не опасен. Соответствующая информация появилась в Twitter российской корпорации.
В сообщении говорится, что космический мусор не столкнется с МКС, вероятность этого является нулевой. Кроме того, подчеркивается, что нет необходимости в проведении маневра уклонения.
По информации “Роскосмоса”, сближение должно было состояться сегодня, в четверг, в 16:16. Ранее поступала информация о том, что мусор и станцию должно было отделять расстояние примерно в 4 км. Через некоторое время сообщили о 1,5 км. Пролет мусора прогнозировали специалисты из США и РФ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.