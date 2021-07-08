Атмосфера семейная: Ляйсан Утяшева выложила фото с мужем и детьми
8 июля 2021, 09:55 Анастасия Иванова
Недавно Павел Воля и его жена с детьми отправились на летний отдых в деревню под родным городом Павла Пензой. В своем Инстаграме спортсменка рассказывает аудитории, как проходят их семейные каникулы вдали от шумной Москвы, публикуя фотографии и видео в профиле.
Мои любимые мужчины…Смотрите, какой Роб уже большой вымахал!», - так подписала Утяшева выложенные фото в Инстаграме.
Целый день Ляйсан и Павел вместе с детьми провели на рыбалке. В сторис спортсменка показала, как Воля и его отец учат маленьких Роберта и Софию правильно ловить рыбу.
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