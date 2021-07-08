Ольга Орлова уверена, что у Бузовой нет причин для обиды

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8 июля 2021, 09:34 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @olgaorlova1311

Телеведущая не знала, что Даву сделают новой звездой «Дома-2», поэтому предупредить бывшую коллегу не могла. Орлова уверяет, что у тезки нет поводов для обиды на нее.

Уже поти неделю фанаты обсуждают конфликт Ольги Бузовой и ведущих «Дома-2». Как выяснилось, ведущая обиделась на экс-коллег за то, что они не предупредили о приходе Дабы на проект. Именно по этой причине Бузова отписалась от всех в Инстаграме.

«Среди нас точно нет предателей. Мы работали дружно и всегда шли навстречу друг другу в разных ситуациях. Все люди, которые находятся внутри процесса, прекрасно знают, что от ведущих не зависят стратегические решения. Поэтому мне обидно слышать, что мы группировка, воткнувшая нож в спину. Учитывая, что мы сами узнали все в последний момент», — высказалась Ольга Орлова.

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