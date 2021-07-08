Кристину Асмус преследуют беды

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8 июля 2021, 09:26 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @asmuskristina

Актриса пожаловалась на черную полосу в жизни. Относительно недавно Кристина попала в травмпункт с больной ногой. Выяснилось, что Асмус в результате падения с лестницы порвала связки. Ей придется потратить какое-то время на лечение травмы. Понятное дело, что неприятное происшествие сорвало многие ее планы и договоренности.

Какое-то время назад артистка рассказала, что помимо заработанных проблем со здоровьем, у нее случились стычки с начальством. Руководство одного из последних проектов, над которыми Асмус работала, потребовало появления актрисы на площадке уже через месяц. Но из-за контракта с другим работодателем, ей пришлось отказаться.

Кристина подчеркивает , что разговор вышел неприятный и на повышенных тонах. Ее дочь Анастасия не могла слышать подробностей разговора, так как занималась своими делами. Однако в середине телефонной беседы зашла в комнату к матери и вручила ей трогательный рисунок в знак поддержки. Это растрогало актрису, чем она и поделилась в слоем Инстаграм-аккаунте.

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