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Вера Алентова здорова и теперь может проводить мужа в последний путь

, 09:14

Вера Алентова здорова и теперь может проводить мужа в последний путь
Взято из интернета

Дочь Владимира Меньшова - Юлия, занимается похоронами отца. Сейчас она очень старается, чтобы на мать, скорбящую от потери мужа, не оказывалось психологическое давление. 

Смерть советского и российского кинорежиссера, актера, сценариста и продюсера выбила из колеи миллионы фанатов кино, но больше всего трагедия ударила по членам семьи мэтра. Наследница Владимира Меньшова была вынуждена не только заниматься похоронами, но и следить за состоянием пожилой мамы. Алентова тоже столкнулась с коронавирусом и больше недели лежала в клинике.

Расползлись слухи о том, что Вера в реанимации в тяжелом состоянии и не сможет посетить похороны супруга. Уставшая от домыслов Юлия решила развеять сомнения аудитории.

«Мама не была в реанимации. Сегодня ее планово выписали после двух ПЦР-тестов и контрольного КТ. У мамы вырабатываются антитела, она не представляет опасности для окружающих», — комментирует Юлия.

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