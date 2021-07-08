В Москве 8 июля ожидается более 30 градусов тепла

В российской столице сегодня, 8 июля, температура воздуха превысит отметку в 30 градусов впервые в текущем месяце. Этой информацией поделился ведущий сотрудник “Фобоса” Евгений Тишковец.
Он подчеркнул, что в четверг на ситуацию с погодой в Подмосковье повлияет “северо-восточная периферия антициклона с центром над Калугой”. По словам специалиста, в Москве сегодня будет малооблачно, без осадков.
Тишковец отметил, что в столичном регионе воздух прогреется до плюс 28-33 градусов, а в столице - до 30-32 градусов тепла. Синоптик напомнил, что в июле нормой является 23,1 градуса. Скорость северо-западного ветра составит 1-6 м/с. Что касается атмосферного давления, то оно превысит норму на 11 единиц, достигнув 756 мм ртутного столба.
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