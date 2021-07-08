Генсек ООН Гутерреш заявил о распространении COVID-19 быстрее вакцин

Распространение COVID-19 по миру происходит более быстрыми темпами, нежели по странам распространяются вакцины. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш.
Он подчеркнул, что ждать завершения пандемии коронавируса в ближайшее время не стоит. По словам Гутерреша, более половины из тех, чьи жизни унес COVID-19, скончались в текущем году. По данным ВОЗ и Университета Хопкинса, до настоящего времени в мире зафиксировали порядка 4 млн летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Генсек ООН отметил, что более активное распространение данного заболевания способствует появлению большего числа штаммов, которые представляют более серьезную опасность для людей. Он заявил о необходимости внедрения глобального плана вакцинации.
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