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Генсек ООН Гутерреш заявил о распространении COVID-19 быстрее вакцин

, 07:53 Источник: РИА Новости

Генсек ООН Гутерреш заявил о распространении COVID-19 быстрее вакцин
pixabay.com

Распространение COVID-19 по миру происходит более быстрыми темпами, нежели по странам распространяются вакцины. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он подчеркнул, что ждать завершения пандемии коронавируса в ближайшее время не стоит. По словам Гутерреша, более половины из тех, чьи жизни унес COVID-19, скончались в текущем году. По данным ВОЗ и Университета Хопкинса, до настоящего времени в мире зафиксировали порядка 4 млн летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Генсек ООН отметил, что более активное распространение данного заболевания способствует появлению большего числа штаммов, которые представляют более серьезную опасность для людей. Он заявил о необходимости внедрения глобального плана вакцинации.

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