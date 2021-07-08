Эксперт Дурманов назвал вакцинацию единственной защитой от возникновения суперштамма в России

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8 июля 2021, 07:35 Источник: Радио Sputnik

pixabay.com

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что вероятное появление суперштамма коронавируса приведет к необходимости задействовать новую вакцину и новый метод лечения. При этом, как считает специалист, защититься от возникновения новой мутации SARS-CoV-2 можно лишь путем вакцинации.

По словам Дурманова, на появление новых мутантных форм оказывает влияние число зараженных граждан. Он сообщил, что прививки препятствуют циркуляции вируса среди людей. Эксперт призвал прививаться теми препаратами от COVID-19, которые есть сегодня.

Благодаря вакцинации, как подчеркнул Дурманов, можно предотвратить очередную волну коронавирусной инфекции. Специалист добавил, что вакцины против ранних вариантов вируса и появившиеся у переболевших граждан антитела будут действовать и на новые варианты, пусть даже слабее.

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