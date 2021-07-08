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Эксперт Дурманов назвал вакцинацию единственной защитой от возникновения суперштамма в России

, 07:35 Источник: Радио Sputnik

Эксперт Дурманов назвал вакцинацию единственной защитой от возникновения суперштамма в России
pixabay.com

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что вероятное появление суперштамма коронавируса приведет к необходимости задействовать новую вакцину и новый метод лечения. При этом, как считает специалист, защититься от возникновения новой мутации SARS-CoV-2 можно лишь путем вакцинации.

По словам Дурманова, на появление новых мутантных форм оказывает влияние число зараженных граждан. Он сообщил, что прививки препятствуют циркуляции вируса среди людей. Эксперт призвал прививаться теми препаратами от COVID-19, которые есть сегодня.

Благодаря вакцинации, как подчеркнул Дурманов, можно предотвратить очередную волну коронавирусной инфекции. Специалист добавил, что вакцины против ранних вариантов вируса и появившиеся у переболевших граждан антитела будут действовать и на новые варианты, пусть даже слабее.

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Общество

Эксперт Дурманов назвал вакцинацию единственной защитой от возникновения суперштамма в России

Эксперт Дурманов назвал вакцинацию единственной защитой от возникновения суперштамма в России

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что вероятное появление суперштамма коронавируса приведет к необходимости задействовать новую вакцину и новый метод лечения. При этом, как считает специалист, защититься от возникновения новой мутации SARS-CoV-2 можно лишь путем вакцинации.

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