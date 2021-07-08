Роспотребнадзор предупредил граждан об опасности купания в фонтанах

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8 июля 2021, 07:16 Источник: Роспотребнадзор

pixabay.com

На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, почему не стоит купаться в фонтанах. В ведомстве предупредили, что это может грозить человеку электротравмой, поскольку к ряду из них подведена подсветка.

Также отмечается, что при купании в таком месте человек может упасть или подхватить инфекцию. В надзорном ведомстве подчеркнули, что фонтаны украшают города, увлажняют воздух, они не созданы для того, чтобы в них купались.

Сообщается, что если использовать фонтаны не по прямому назначению, то это может представлять опасность для человеческого организма. Речь идет в том числе о ротавирусных, энтеровирусных инфекциях, вирусном гепатите А. В ведомстве заключили, что вода в установленных в городах фонтанах часто не обновляется и не обеззараживается.

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