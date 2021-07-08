Более 40 пляжей разрешены в Приморье для купания

Сотрудники главного управления МЧС России по Приморскому краю рассказали, что по состоянию на 7 июля прошли проверку и освидетельствование на безопасность 43 пляжа.
Специалисты отмечают, что они оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха на воде.
Безопасные пляжи во Владивостоке:
— пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);
— пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);
— пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);
— пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);
— место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);
— место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);
— место массового отдыха «Пляж Адмирал» (станция Садгород, Амурский залив);
— пляж «Океан» (Уссурийский залив);
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— пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив);
В Находке:
— база отдыха «Триозерье» АО «Порт-Восточный» (бухта Триозерье);
— пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» (бухта Рифовая);
— пляж «Бухта Отрада» (бухта Отрада);
— пляж (бухта Рифовая, озеро Ливадийское);
— база отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье);
— пляж поселка Авангард (бухта 2-я Прибойная);
— пляж озера Ливадийского (бухта Рифовая);
— пляж «Парус» (бухта Средняя);
— пляж (бухта Стрельбище);
— пляж детских оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Спартанец» (бухта Анны);
— пляж базы отдыха «Золотой берег» (бухта Шепалова);
— пляж базы отдыха «Квалитет» (залив Восток);
— пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосенова);
— комплекс семейного отдыха «Поющие пески» (бухта Петрова);
— пляж базы отдыха «Жемчужная» (бухта Средняя);
В Шкотовском районе:
— база отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
— база отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
— большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
— пляж «Нептун» (Фокино, бухта Руднева);
В Хасанском районе:
— пляж «Бухта Троицы» (бухта Троицы, село Андреевка);
— пляж (бухта Троицы, село Андреевка);
— четыре пляжа в бухте Рисовая (село Андреевка);
— пляж «Золотые пески» (бухта Бойсмана);
— пляж (Славянка, бухта Баклан);
— пляж «Центральный» (бухта Троицы, село Андреевка);
— пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село Андреевка);
— пляж (бухта Новгородская).
В Кировском районе:
— детский оздоровительный лагерь «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее);
В Уссурийске:
— ООО «ТурПримКам» база отдыха «Берег детства» (Уссурийск, озеро Солдатское);
— детский оздоровительный лагерь «Астероид», два открытых бассейна (Уссурийск, Новоникольское шоссе, 10А).
Стоит отметить, что, несмотря на открытие купального сезона, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, связанный с пандемией COVID-19.
На пляже необходимо продолжать соблюдать «социальную дистанцию» и помнить о мерах безопасности на воде.
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