Бизнес в городе: как крупные компании помогают мегаполисам развиваться

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2021, 09:17 Николай ПАРАТУНИН

Фото: www.aifc.kz

Международные корпорации сегодня являются ключевыми игроками мировой экономики, от которых зависят более 70% торговых отношений в мире. Работа больших корпораций позитивно влияет на развитие городов - компании приносят мегаполисам деньги, разработки, таланты, участвуют в развитии инфраструктуры и влияют на статус города на международной арене. «Аргументы Недели» попытались разобраться в вопросе о том, как влияет присутствие крупного бизнеса на развитие города, на примере нескольких крупных кейсов. Один из них - пример столицы Казахстана города Нур-Султана, где создали международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и привлекли в город сотни компаний из 50 стран мира. О том, какое влияние это оказало на развитие Нур-Султана - в обзоре «АН».

фото - mosurbanforum.ru

Visa и Лондон

Какие блага городу несет присутствие в нем международных корпораций? В ходе главного российского события в области городского планирования и развития - Moscow Urban Forum 2021 - представители крупных компаний обсудили как влияет присутствие крупного бизнеса в городе на развитие мегаполиса. Генеральный директор Visa в России Михаил Бернер рассказал о примере позитивного сотрудничества компании и властей Лондона. В качестве примера Михаил рассказал про «Oyster card» - электронную карточку для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, где еще несколько лет назад затраты города на содержание этой системы были «чудовищно высоки».

В 2014 году Visa предложила использовать для оплаты проезда свои карты и сейчас каждый день миллион человек в Лондоне оплачивает свой проезд картой Visa. Власти города сняли часть проблем и остались довольны. Похожая проблема была решена и в нью-йоркском метро. По этому же пути идет и российская столица. «Москва сейчас имеет наиболее развитую структуру платежей и не стоит на месте. С МЦД (Московские центральные диаметры) мы сейчас реализовали систему бесшовной оплаты при пересадке с одного вида транспорта на другой. Москва вообще один из лидеров в мире в системе бесконтактных платежей», - отметил Бернер.

фото - mosurbanforum.ru

ВТБ и Москва

Готовность городских властей сотрудничать с крупными корпорациями руководители последних оценивают как залог успеха. Член правления банка ВТБ Святослав Островский подчеркнул, что именно готовность инвестировать в совместные проекты и развивать их - это то, что компаниям бы хотелось видеть в работе с властями города. «Когда мы начинали проект «Велобайк», изначально рассчитанный на продвинутые мегаполисы, это требовало определенной силы воли от города», - отметил Островский.

Москва в целом идет к тому, чтобы занять топовые позиции в рейтингах ведущих городов мира. Так, в исследовании «Global Cities Index 2020: новые приоритеты для нового мира» одной из ведущих мировых консалтинговых компаний Kearney аналитики отметили Москву как лидера в 2 критериях из 13. В разделе «Личное благополучие» (глобальный лидер Нагоя, Япония) Москва заняла первое место в измерении «Эволюция здравоохранения», а в разделе «Инновации» (глобальный лидер Пекин, КНР) - первое место в измерении «Спонсируемые университетами (бизнес) инкубаторы», причем в этом измерении Москва сохранила свое лидерство с прошлого рейтинга. Всего разделов в этом рейтинге четыре, кроме вышеперечисленных ещё «Экономика» и «Власть» и в разделе «Власть», в измерении «Легкость ведения бизнеса» мы увидели два главных города Казахстана, нашего ближайшего соседа и партнёра по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ – Нур-Султан и Алматы. Мнение аналитиков Kearney по поводу Казахстана созвучно с мнением экспертов Всемирного банка, в последнем рейтинге которого – «Индекс лёгкости ведения бизнеса (Doing Business)» Казахстан занимает 25 место, обгоняя такие страны, как Испания (30 позиция), Россия (28-я) и Франция (32-я).

фото - mosurbanforum.ru

Международный финансовый центр «Астана» и Нур-Султан

За счёт чего же достигли в Казахстане этой легкости, задалась вопросом редакция «АН». Причем, достигли ее в сравнительно короткие сроки: еще в 2015 году Казахстан занимал в рейтинге Doing Business 77 место, и по многим показателям, в особенности касающихся оформления того или иного разрешения, был далек от лучших мировых практик. Но, всего за 5 лет в стране стало гораздо легче регистрировать компанию (улучшение в рейтинге с 55 места до 22 места), легче получать необходимые для строительства разрешения (со 154 места на 37-е) и т.д.

Примеров конкретных действий со стороны властей Казахстана, направленных на облегчение жизни бизнеса и инвесторов, масса: от упрощения процесса подключения к инженерным коммуникациям до введения «единого окна» для инвесторов, через которое решаются все административные вопросы. Облегчение жизни бизнесу дало свои результаты в виде активизации экономической активности в стране, притоке инвестиций в развивающиеся сектора экономики. Так, с момента обретения страной независимости, совокупный объем валового притока прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана составил порядка $350 миллиардов к началу 2020 года, что подстегнуло развитие целого ряда отраслей – от аграрного сектора до транспорта и энергетики.

фото - mosurbanforum.ru

Сегодня в Казахстане не только стремятся создать условия для комфортной работы бизнеса, но и привлечь международных инвесторов. Для этого в стране создали международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который работает в юрисдикции английского права. Это первый на всем постсоветском пространстве пример такого правового анклава. Применение английского права на отдельно взятой территории — беспрецедентный и оригинальный ход, говорит адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов «ГРАД» Мария Аграновская. По ее словам, эта правовая система более понятна крупным и средним зарубежным инвесторам.

Создание независимой от судебной системы Казахстана юрисдикции, оперирующей в рамках прецедентного английского права, стало возможным благодаря инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева внести изменения в конституцию страны. Сегодня в суде МФЦА дела разбирают девять английских судей - одни из самых опытных и выдающихся специалистов в системе общего права с международной репутацией под председательством лорда Джонатана Хью Манса, ранее занимавшего должность заместителя Председателя Верховного суда Великобритании.

Как отмечает заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин, работа в рамках английского права, понятного большинству международных инвесторов — большое преимущество МФЦА. И в целом эксперты сходятся во мнении: Казахстану удалось реализовать то, чего не удалось сделать пока ни одной стране бывшего Союза - международный финансовый центр в его полном смысле слова. И это подтверждается цифрами - за 3.5 года работы МФЦА его участниками стали более 860 компаний из более чем 50 стран мира.

фото - mosurbanforum.ru

Развитие финансового центра в Нур-Султане оказывает позитивное влияние на развитие всего города - повышается качество предоставляемых финансовых и бизнес услуг в городе, разрабатываются и внедряются в обиход новые финансовые технологии, создаются условия для трансферта знаний и технологий, обеспечивая тем самым увеличение качества человеческого капитала. Простой пример - в МФЦА разработали регулирование для нового мобильного приложения Tabys, позволяющего любому жителю страны поучаствовать в работе фондового рынка и выгодно вложить собственные накопления. На бирже МФЦА (Astana International Exchange, AIX) розничные инвесторы могут приобретать биржевые ноты, привязанные к различным индексам – это золото, нефть сорта Brent и т.п. Стоимость этих нот варьируется от 10 до 35 долларов, так что для инвестирования не обязательно обладать солидным капиталом. И уже более 50 000 казахстанцев скачали это приложение, что говорит о хорошем результате - не только развивается фондовый рынок, но и в целом повышается финансовая грамотность горожан и их уровень жизни.

https://aifc.kz/

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