Вещи, которые подойдут для ранней осени и летних вечеров

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7 июля 2021, 23:08 Артур Севоян

Фото из открытых источников; футболка с принтом

Лето 2021 года очень непредсказуемо. Жаркие и рекордные +37 градусов сменяются умеренными +23 с дождем и все это длится уже почти 2 месяца. Разбирать причины таких резких изменений и аномальных температур можно очень долго, но лучше оставить это метеорологам, уверен, что они найдут точные ответы на эти вопросы. Нам же стоит озадачиться тем, какую одежду можно купить, если температура снова понизится до майских показателей. Также все эти вещи отлично подойдут, если вы как «вампир» любите выбираться только на вечерние прогулки и ночные вечеринки, да и с началом сентября их смело можно будет вписывать в Ваши «луки». И да, заранее хочу отметить, что данная подборка основа сугубо на моем мнении, которые Вы можете взять на «вооружение» или же полностью с ним не согласиться!

Бомбер

Итак, начнем с верхней одежды. Отлично и уместно будет смотреться замшевый верх, материал, конечно, не самый практичный и если на каком-нибудь ужине на веранде Вы неудачно надкусите пиццу, то с пятном будет бороться весьма проблематично. Однако, стоит обязательно сказать, что качественный замшевый материал всегда будет выглядеть дорого и как по мне этот плюс перекрывает вышеуказанный и незначительный минус. Самым универсальным вариантом будет замшевый бомбер, который можно классно вписать как в повседневный стиль с футболкой, так в более классический стиль с рубашкой. Если же хотите чего-то более статусного и не из замши, то советую приобрести куртку-харрингтон, ее лучше надевать под более официальный стиль. Но фаворитом лично для меня стали куртки-рубашки, как по мне это самый практичный, удобный и самое главное стильный вариант. Советую приобретать верх светлого цвета, черные и темно-серые вещи Вы еще успеете поносить примерно с октября по апрель. Отлично будет смотреться светло-бежевый цвет или любой другой пастельный тон.

Куртка-харрингтон

Что касается футболок, то оверсайз все еще не сдает свои позиции и думаю будет актуален еще долгое время, поэтому особо заострять на этом внимание мы не будем. Если Вы не хотите носить однотонные футболки, то всегда можно прибегнуть к варианту с принтом, но не советую брать вещи со слишком большими и броскими принтами, очень классно будут смотреться футболки «тай-дай», также не забывайте дорабатывать образ небольшими подвесками и цепями. Интереснее же будут смотреться рубашки с коротким рукавом и с принтом, вот тут уже можно разгуляться и позволить себе яркие и необычные рисунки, но в таком случае лучше прибегнуть к более строгому и однотонному низу, чтобы не «перенагрузить» свой образ.

Плавно переходим к брюкам и джинсам. Здесь так же, как и в случае с верхом сохраняются тенденции на оверсайз. Но я бы советовал выбрать слегка более узкий крой, обтягивать свои ноги в стиле Криштиану Роналду, безусловно, не стоит, но прямой крой будет смотреться очень уместно.

Нельзя не сказать про солнцезащитные очки. Чаще всего лето сопровождается знойным и палящим солнцем, да и начало осени может порадовать таким погодным явлением, поэтому выходить из дома без очков и щуриться (из-за этого портится кожа вокруг глаз, между прочим) весьма опрометчиво. Сейчас в тренде круглая форма очков, но с ней надо быть крайне осторожным, потому что она подходит далеко не всем формам лиц, но если у Вас скуластое и вытянутое лицо, то такие очки для Вас. В остальном же случае можно обратиться к более классическому варианту по типу «авиаторов», вариаций этих очков столько, что каждый сможет найти для себя идеальный вариант.

Куртка-рубашка

Дорогие читали, чтобы приобрести все эти вещи необязательно быть постоянным гостем ЦУМа и иметь золотую карту, во многих масс-маркетах Вы найдете все вышеперечисленное. К слову, сейчас во многих магазинах идут распродажи и приобрести вещи можно по пятидесятипроцентной скидке или даже выше. Не бойтесь экспериментировать со своим имиджем и стилем, самовыражайтесь так, как вашей душе угодно, будьте уверены в себе и никого не слушайте!

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