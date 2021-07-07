Соседи дней наших суровых

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 22:56 Мэри Саямян

Фото из открытых источников

С ними можно дружить, можно враждовать, но оставаться сохранить нейтральные отношения редко получается. Мы можем спорить с ними о том, можно ли оставлять на лестничной площадке велосипеды и коляски, а можем звать на семейные праздники и развлекаться до ночи, невзирая на комендантский час. Вы наверняка уже догадались, что «Аргументы недели» собрали истории жителей столицы о соседях.



Не исключено, что у некоторых читателей в голове возник образ идеального соседа. Какой он? Не сверлит после дести вечера, всегда здоровается, не приходит за солью, но всегда найдет немного сахара для вас?





Игорь, 35 лет: Когда была первая волна модной болезни и ввели локдаун, наши соседи получали какие-то коробки с едой из школы детей своих. Не то, чтобы нам было нечего есть, но они раздавали что-то соседям на нашем этаже, кому-то макароны, кому-то гречку, мол, они все не съедят и жалко как-то. Зато по вечерам начали собираться и играть в карты, весело время проводили.

Мария, 27 лет: Никогда бы не подумала, что скажу это, но мои соседи – самые лучшие люди, которых мне довелось встретить. Моя дочь постоянно играет на пианино, а это звук не из самых тихих... Ни разу не слышала от соседей какого-то упрека или просьбы не играть. Хотя, признаюсь честно, дочь далеко не Бетховен и играть пока не умеет толком, поэтому сама хочу иногда сбежать. Так что, спасибо моим соседям за терпение.

Валентина, 64 года: Рядом с нашей квартирой живет лишь одна молодая пара, но они постоянно на работе, поэтому что-то сказать про них не могу, но соседи снизу очень хорошие… Как-то по невнимательности затопила их. Ничего не захотели, не потребовали. Чему я очень удивилась. Страховка им что-то выплатила, я, конечно, тоже, так как виновата сама.





Многие уважают своих соседей и благодарят судьбу за них. Оно и неудивительно, ведь иногда соседи по-настоящему достойные уважения люди. Но какова другая сторона медали? Что надо сделать, чтобы оказаться в «черном списке» соседей?

Алевтина, 43 года: Моя соседка снизу – истеричка. Я, конечно, не ангел, но и она перешла все грани дозволенного. В 2017 у меня у меня родился третий ребенок. Долгожданный сын. И почему-то в том году квартиру снизу купила она. Сыну не было и трех месяцев, когда мы с семьей сидели и смотрели по телевизору «КВН». Звонок в дверь. Там был муж этой дамы со словами: «А жена сказала, что тут кого-то бьют». Занавес. Ей постоянно что-то казалось. Потом, когда сын начал ходить, она закатила скандал, якобы у меня в квартире скачет лошадь. Из-за этого пришлось снять с сына обувь. Ходил босиком, из-за чего постоянно падал… Ну а последней каплей стало то, что в девять вечера она вызвала полицию, потому что у мужа был день рождения. Мол, есть ресторан, отмечайте там. Разве это нормально? Мы не шумели, а просто ужинали с друзьями семьи. Благо, она решила переехать. Жду этого дня с нетерпением.

Майя, 21 год: Наши соседи решили, что моя мама избила их двухлетнего ребенка, хотя этого не было. А причина такого хейта в наш адрес – ремонт. Мы переехали пару месяцев назад и получили такой подарочек. Благо, мама была у брата на родительском собрании, у нее было алиби. Пробовали подружиться с ними – бестолковое дело вышло. Грустно, кончено, но не всем везет с соседями.

Микель, 40 лет: Купил свою квартиру я по советам друзей, они сами живут в этом доме, где и я, но если бы у меня был краткий экскурс по характеру каждого соседа, я бы и близко к этому дому не подошел. Казалось бы, я, стоматолог, круглые сутки на работе, иду домой ем что-то и сплю, а утром еду на работу, в принципе, прав возмущаться не имею… Но почему-то мои соседи вечно царапают мой лексус. Прокалывают шины. Может, надо им зубы бесплатно делать? Не знаю…





Сколько соседей, столько и историй. Каждый из людей уникален, главное, суметь найти ключ к человеку. Кому-то, действительно, надо сделать скидку на прием к стоматологу, кого-то позвать на день рождения, а кого-то добросить до работы? Вариантов и ответов много. Главное, берегите здоровье и нервную систему, ну и хорошие отношения с соседями, в наши дни это оказалось важно.

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