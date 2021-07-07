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Соседи дней наших суровых

, 22:56

Соседи дней наших суровых
Фото из открытых источников

С ними можно дружить, можно враждовать, но оставаться сохранить нейтральные отношения редко получается. Мы можем спорить с ними о том, можно ли оставлять на лестничной площадке велосипеды и коляски, а можем звать на семейные праздники и развлекаться до ночи, невзирая на комендантский час. Вы наверняка уже догадались, что «Аргументы недели» собрали истории жителей столицы о соседях.

Не исключено, что у некоторых читателей в голове возник образ идеального соседа. Какой он?  Не сверлит после дести вечера, всегда здоровается, не приходит за солью, но всегда найдет немного сахара для вас?

Соседи дней наших суровых

Игорь, 35 лет: Когда была первая волна модной болезни и ввели локдаун, наши соседи получали какие-то коробки с едой из школы детей своих. Не то, чтобы нам было нечего есть, но они раздавали что-то соседям на нашем этаже, кому-то макароны, кому-то гречку, мол, они все не съедят и жалко как-то. Зато по вечерам начали собираться и играть в карты, весело время проводили.

Мария, 27 лет: Никогда бы не подумала, что скажу это, но мои соседи – самые лучшие люди, которых мне довелось встретить. Моя дочь постоянно играет на пианино, а это звук не из самых тихих... Ни разу не слышала от соседей какого-то упрека или просьбы не играть. Хотя, признаюсь честно, дочь далеко не Бетховен и играть пока не умеет толком, поэтому сама хочу иногда сбежать. Так что, спасибо моим соседям за терпение.

Валентина, 64 года: Рядом с нашей квартирой живет лишь одна молодая пара, но они постоянно на работе, поэтому что-то сказать про них не могу, но соседи снизу очень хорошие… Как-то по невнимательности затопила их. Ничего не захотели, не потребовали. Чему я очень удивилась. Страховка им что-то выплатила, я, конечно, тоже, так как виновата сама.

Соседи дней наших суровых

Многие уважают своих соседей и благодарят судьбу за них. Оно и неудивительно, ведь иногда соседи по-настоящему достойные уважения люди. Но какова другая сторона медали? Что надо сделать, чтобы оказаться в «черном списке» соседей?

Алевтина, 43 года: Моя соседка снизу – истеричка. Я, конечно, не ангел, но и она перешла все грани дозволенного. В 2017 у меня у меня родился третий ребенок. Долгожданный сын. И почему-то в том году квартиру снизу купила она. Сыну не было и трех месяцев, когда мы с семьей сидели и смотрели по телевизору «КВН». Звонок в дверь. Там был муж этой дамы со словами: «А жена сказала, что тут кого-то бьют». Занавес. Ей постоянно что-то казалось. Потом, когда сын начал ходить, она закатила скандал, якобы у меня в квартире скачет лошадь. Из-за этого пришлось снять с сына обувь. Ходил босиком, из-за чего постоянно падал… Ну а последней каплей стало то, что в девять вечера она вызвала полицию, потому что у мужа был день рождения. Мол, есть ресторан, отмечайте там. Разве это нормально? Мы не шумели, а просто ужинали с друзьями семьи. Благо, она решила переехать. Жду этого дня с нетерпением.

Майя, 21 год: Наши соседи решили, что моя мама избила их двухлетнего ребенка, хотя этого не было. А причина такого хейта в наш адрес – ремонт. Мы переехали пару месяцев назад и получили такой подарочек. Благо, мама была у брата на родительском собрании, у нее было алиби. Пробовали подружиться с ними – бестолковое дело вышло. Грустно, кончено, но не всем везет с соседями.

Микель, 40 лет: Купил свою квартиру я по советам друзей, они сами живут в этом доме, где и я, но если бы у меня был краткий экскурс по характеру каждого соседа, я бы и близко к этому дому не подошел. Казалось бы, я, стоматолог, круглые сутки на работе, иду домой ем что-то и сплю, а утром еду на работу, в принципе, прав возмущаться не имею… Но почему-то мои соседи вечно царапают мой лексус. Прокалывают шины. Может, надо им зубы бесплатно делать? Не знаю…

Соседи дней наших суровых

Сколько соседей, столько и историй. Каждый из людей уникален, главное, суметь найти ключ к человеку. Кому-то, действительно, надо сделать скидку на прием к стоматологу, кого-то позвать на день рождения, а кого-то добросить до работы? Вариантов и ответов много. Главное, берегите здоровье и нервную систему, ну и хорошие отношения с соседями, в наши дни это оказалось важно.

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