Путин поручит «Газпрому» сделать приоритетом газификацию 12 «грязных городов»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 23:07

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин дал распоряжение Сергею Кириенко подготовить поручение «Газпрому» о приоритетной газификации 12 городов, которые считаются в России самыми неблагополучными по экологии.

7 июля Путин провёл совещание с членами правительства, на котором обсуждалась газификация.

В ходе совещания у президенту обратился министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и напомнил о действии президентского указа «о 12 грязных городах», в числе которых - Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита - крупные промышленные центры.

Козлов попросил главу государства дать поручение «Газпрому», чтобы для 12 «грязных городов» был приоритет по газификации, в том числе в рамках программы «Чистый воздух».

Министр отметил, что с вице-премьерами Александром Новаком и Викторией Абрамченко это решение согласовано.

Вице-премьер Александр Новак на совещании доложил, что в целях реализации задачи по ускорению газификации и завершения её к 2030 году главой правительства Михаилом Мишустиным утверждена «дорожная карта» по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, газоснабжения субъектов РФ.

Уровень газификации к 2030 году должен быть 83 процента.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости