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В Абхазии спасатели вторые сутки ищут жительницу Петербурга Тамару Молчанову

, 21:41 Источник: РИА Новости

В Абхазии спасатели вторые сутки ищут жительницу Петербурга Тамару Молчанову
фото: pixabay.com

В Абхазии спасатели вторые сутки ищут жительницу Петербурга, многодетную маму Тамару Молчанову, которую во время купания унесло в море. В сообщении абхазских спасателей говорится, что поиски россиянки в акватории Гагрского района продолжаются, но пока безрезультатно.

Во вторник, 6 июля, утром 36-летняя женщина с тремя детьми маленькими детьми решила искупаться в горной реке Бзыбь. Сотрудники пансионата в Пицунде, в котором остановилась семья, предупреждали женщину о штормовом предупреждении.
Течением женщину и детей снесло в море. Спасатели вытащили из воды детей. Младший сын Молчановой умер по пути в больницу. Семилетняя девочка была госпитализирована с переохлаждением в Сочи. Девочка сейчас нуждается в помощи психологов.

В Пицунду прибыл супруг Тамары Молчановой. Мужчина уже встретился с детьми. 

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