На зависть всем: Рига «превращается» в село

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7 июля 2021, 21:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Право слова, так хочется нецензурно выразиться! Увы, нельзя! Красивый город Рига постепенно превращается в село! И все благодаря мэру столицы Мартиньшу Стакису! Почему? Об этом лучше спросить у мэра Риги.



Если кто-то собирается отдохнуть в Латвии, то не включайте в свою программу Ригу! Вернее, центр города! Разочарование будет обеспечено!



Итак, в последние месяцы на улицах центра Риги и ее окрестностях появились странные «элементы» - резиновые столбики, поребрики и, конечно, большие горшки с кустами. Видимо, мэр Риги очень любит «зелень»!





Все бы ничего, но возникли проблемы: столбики установили на месте парковки машин для инвалидов… Каким образом можно проникнуть на парковку – одному г-ну Стакису известно. Более того, врачам скорой помощи из-за этих столбиков, чтобы добраться до нужного адреса, все чаще приходится двигаться по тротуарам. Но разве главу столицы Риги это волнует?



«Непонятно, как мы, медики, должны добираться до адреса больного? Где можно припарковать машину? Мы должны переезжать эти столбики? Это вызывает возмущение!» - говорит директор скорой и неотложной помощи Лиене Ципуле.





На это медику отвечает Департамент дорожного движения РД (данный «орган» непосредственно контролируется мэром Риги – пр. АН):



«Определенно, в очень критических ситуациях, если нет других вариантов, они просто должны проезжать через столбики…»



А что значит «в критических ситуациях»? Например, когда голова мэра Стакиса «перегреется»? Так почему же до сих пор столбики на месте?



Отдельная «песня» о горшках с кустами Мартиньша Стакиса! В центре Риги их полно: здоровые «кадки» с деревьями! Я могу предположить, что принимая такое решение мэр Риги думал о том, что люди будут чувствовать себя как в лесу… или в деревне… А как иначе? Чем руководствовался адекватный человек (если) и «хороший хозяйственник» принимая такое???





Разумеется, хочется спросить об этом у мэра Стакиса! Увы, «слуга народа» вне досягаемости. Видимо, думает о новых горшках!



Балтийское бюро «АН» обратилось за комментариями к депутату РД Олегу Бурову:



«У меня создается такое впечатление, что центр Риги – площадка для продажи цветов, кустов в горшках. Но главное – деньги! На это временную (летнюю) красоту тратятся огромные деньги. Думаю, когда закончится «подсчет», то мы удивимся. Конечно, Рига в столбиках, горшках, увы… Не думаю, что красавица Рига заслужила такое отношение».





Я понимаю, что Рига не заслужила! А как быть журналисту балтийского бюро «АН»? Намедни, направляясь в солидное учреждение на интервью, я налетела на горшок Стакиса! Результат – «позорное» падение в горшок, ушиб ноги и улыбки людей!!! Кто ответит за ушиб ноги??? Хотя бы…

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