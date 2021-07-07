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Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

, 20:26

Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей
Фото: АГН "Москва"

Сегодня состоялся третий розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина рулит». Он прошел в эфире телеканала «Москва 24».

Победителями стали Борис Игоревич, Елена Михайловна, Аким, Андрей Викторович, Елена Владимировна. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя. Имена победителей вместе с ведущей телеканала озвучил актер театра и кино, телеведущий, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов.

В лотерее приняли участие 504 тыс. 976 человек - все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 28 июня по 4 июля. Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.

Следующий розыгрыш пройдет 14 июля.

13 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрывается пять машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 11 июля впервые получит первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - привившиеся автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.

Розыгрыши проходят по средам начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24».

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