Трендовый гардероб на лето 2021

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 18:22 Анастасия Радова

Фото: cоцсети

Лето в самом разгаре, а значит каждая красотка хочет выглядеть стильно, неповторимо и поражать своей индивидуальностью каждого человека на своем пути. Так что же сейчас в тренде и как правильно составить идеальную летнюю капсулу на 2021 год?

Основные направления моды 2021 года кардинально поменялись и сейчас преобладает комфорт, практичность и элегантность. Показываем вам какие тренды сейчас на пике популярности

1. Завязки, шнуровка, бретельки

Еще один тренд, который вернулся к нам из 2000-х. Эти элементы могут обвивать талию, шею, спину, помогая вещам идеально сесть на вашем теле. Также они прекрасно справляются с декоративной ролью, делая ваш образ необычным и интересным для чужих глаз. Эта деталь может украсить абсолютно любую вещь: платье, топ, юбку, брюки.

2. Линии

Если раньше дизайнеры советовали очень аккуратно сочетать линии в своем образе, то сейчас все совсем наоборот. Можно совмещать сразу несколько ярких цветов, использовать разную длину и ширину, а также комбинировать горизонтальные и вертикальные линии.

3. Объемные рукава

На платьях, блузках и топах очень выигрышно смотрятся объемные, гипертрофированные рукава. Это тренд пришел к нам из далеких 80-х и прекрасно справляется со своей задачей разбавить образ.

4. Вырезы

Это именно тот элемент, который добавит в ваш образ нотку сексуальности. Не бойтесь экспериментировать, покупайте вещи с вырезами в абсолютно необычных местах: на спине, талии, плечах, руках.

5. Корсеты

Их можно покупать как аксессуар, для дополнения вашего образа и комбинировать с платьем–рубашкой или широкой футболкой, так и с топами, которые выполнены под сам корсет из шелка или атласа. Это прекрасная возможность подчеркнуть талию и прямую осанку.

6. Мужской крой

Открывайте шкафы своих мужей, отцов, дедушек, братьев и смело комбинируйте грубые мужские пиджаки с утонченными и элегантными платьями или юбками из вашего гардероба. Оверсайз никуда не уйдет от нас ближайшие сезоны, поэтому это отличный способ украсить и разнообразить ваш образ. Помимо пиджаков, можете смело надевать брюки, футболки или шорты, которые больше вас на несколько размеров.

7. Костюмы

Это могут быть как классические, так и спортивные костюмы. Не забываем, что можно экспериментировать и надевать кроп-жакет, с завязками или бретельками. Невероятно элегантно выглядит мини–юбка и кроп–жакет на завязках или брюки палаццо и пиджак с объемными плечами. Что касается спортивных костюмов, очень актуально покупать укороченный свитшот и шорты–бермуды или оверсайз свитшот со штанами прямого кроя.

8. Цветовая гамма

Пастельные тона снова на пике совей популярности, особенно преобладают сейчас лавандовый, мятный и все оттенки зеленого. Если вы не знаете, как совмещать в одном образе несколько таких цветов, вспомните природу. Например, посмотрите на небо– это отличная идея комбинировать белый, голубой и синий.

Что касается ярких цветов – это оранжевый, розовый, фуксия. Также не забывайте про необычные принты!

9. Серебро

Если думаете какой цвет метала внедрить в свой гардероб: золото или серебро? Выбор очевиден – серебро. Также серебряные пайетки дополняют юбки, платья, топы и сумки.

10. Банданы

Возможно, кому-то за последние 3 года наскучил этот тренд, но сейчас они на пике своей популярности. Их можно использовать как головной убор, ремень и даже как полноценный топ.

Мы поделились с вами трендами, которые будут актуальны в этом сезоне. Носите только то, что нравится вам, помните, что одежда должна быть не только стильной, но и комфортной. Будьте самыми красивыми и уверенными этим летом!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости