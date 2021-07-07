Почему экспедиция научного судна «Академик Мстислав Келдыш» в Арктике заблокирована Роспотребнадзором

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7 июля 2021, 18:12 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: pomorie.ru

«АН» удалось связаться с начальником арктической экспедиции академиком Михаилом Флинтом. По его словам, представители Роспотребнадзора действуют строго в рамках закона «в максимально комфортном для нас варианте».



- Сейчас около 300 тысяч моряков по всему миру не могут смениться на судах из-за ковидного стихийного бедствия. Проблема огромная. К сожалению, и мы попали в это число. Но ничего поделать невозможно. Благо, мы недалеко от своей земли, а не где-то в Антарктиде. Конечно, очень жаль, что отработана всего треть времени экспедиции, которую мы готовили несколько лет. Экспедиции, действительно уникальной - мы работали прямо во льдах в период их весеннего таяния, что никто ранее не делал. Результаты фантастические! – говорит академик Флинт.



По его словам, полностью сорванной экспедицию считать нельзя, и ее первая треть уже дала принципиально новое понимание процессов в арктических морях.



- Любая экспедиция в Арктику – это риск. В нашем случае риск был большой, но он был обоснован анализом многолетних данных по состоянию морского льда. Благодаря опытнейшему капитану Юрию Горбачу, замечательной команде судна и высокой квалификации научного состава мы смогли буквально двигаться с отступающим сезонным льдом. Именно данные, полученные в этих условиях позволяют оценивать влияние климата на арктические экосистемы, - подчеркивает академик.



Напомним, что вчера по требованию Ростпотребнадзора из Карского моря в порт Архангельск был возвращен научный корабль «Академик Мстислав Келдыш». Во время экспедиции заболел и был высажен в поселке Амдерма один из членов судовой команды. Он был предположительно инфицирован короновирусом и находился в тяжелом состоянии. Высадку вынуждены были проводить в условиях очень сложной погоды, малыми плавсредствами, и это еще раз подтвердило высокую квалификацию всего состава экспедиции.



Михаил Флинт в разговоре с «АН» особо подчеркнул, что Роспотребнадзор, администрация Архангельской области и порта оказывают полную поддержку научным сотрудникам и экипажу судна в сложившейся форс-мажорной ситуации.



По информации «АН», сейчас они пытаются найти более-менее комфортное место, где будет проходить карантин. Правда, сделать это в разгар лета нелегко. Плюс возникает финансовый вопрос, т.к. оплатить услуги из средств экспедиции невозможно.

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