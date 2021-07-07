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Андрей Бочкарев: На участке МЖД Каланчевская - Курская начался второй этап реконструкции

, 17:00

Андрей Бочкарев: На участке МЖД Каланчевская - Курская начался второй этап реконструкции
Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что на участке Московской железной дороги (МЖД) Каланчевская - Курская начался второй этап реконструкции.

«Строители приступили ко второму этапу реконструкции участка железной дороги Каланчевская - Курская, организовано реверсивное движение поездов по новому пути, построенному в рамках первого этапа», - заявил Бочкарев.

Он уточнил, в что в настоящее время на участке приступили к устройству земляного полотна под новые главные пути.

«Продолжаются работы по реконструкции платформы «Каланчевская» и строительству нового вестибюля, также ведется реконструкция существующего двухпутного путепровода на Комсомольской площади и строительство пяти подпорных стен», - рассказал Андрей Бочкарев.

Ранее он сообщал, что в рамках второго этапа будет построено три новых главных пути и завершена реконструкция станции «Каланчевская».

«После завершения всех работ пропускная способность участка увеличится в два раза, кроме того будет обеспечена возможность запуска четвертого Московского центрального диаметра», - подчеркнул Бочкарев.

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