Врач-иммунолог Владимир Болибок поддержал решение Роспотребнадзора о проверке возвращающихся в Россию граждан

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 16:57 Источник: Свободная пресса

Врач В. Болибок, фото: vk.com/v.a.bolibok

Врач-иммунолог Владимир Болибок поддержал решение Роспотребнадзора о смягчении правил по проверке россиян, возвращающихся с заграничного отдыха. С 7 июля отменено двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении на родину.

Согласно решению Роспотребнадзора, теперь достаточно сдать тест на коронавирус один раз, а вакцинированным или переболевшим гражданам проверяться не надо.

Доктор Болибок назвал решение ведомства Анны Поповой разумным. По его словам, «вакцинация идет, и путешественники заранее стараются обезопасить себя, а другого способа кроме вакцинации нет», - сообщает «Свободная пресса».

Врач-инфекцинист отметил, что «люди, которые получили вакцину, они чисто теоретически могут заразиться и заболеть, но это происходит в достаточно легкой форме и быстро».

«Главное, что привитые люди не являются опасными вирусоносителями, поскольку у них выделение инфекции происходит очень короткий промежуток времени», — подчеркнул Болибок.

У него нет данных, сколько выезжает за рубеж вакцинированных россиян.

В ведомстве 6 июня уточнили, что прибывший в страну россиянин, не вакцинированный и не переболевший COVID-19, должен сдать один ПЦР - тест в течение трех дней после приезда.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости