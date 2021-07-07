Авторитетный британский журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность вакцины от COVID-19 «Спутник V»

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7 июля 2021, 16:11 Источник: URA.RU

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Авторитетный британский журнал Nature опубликовал статью о российской вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», разработанной специалистами НИЦ имени Гамалеи. В России идет массовая вакцинация этим препаратом.

В редакции Nature узнали, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не одобрили российскую вакцину, хотя «Спутник V» применяют для вакцинации в десятках стран, в том числе в Бразилии, Венгрии, Индии, ОАЭ, Сан-Марино и на Филиппинах, а в ряде государств начали производить.

Специалисты издания изучили сведения о вакцинации в России и других странах мира и заключили, что «Спутник V» показывает хорошие результаты, эффективен и безопасен.

«Данные из России и других стран показывают, что вакцина безопасна и эффективна, но остаются вопросы о качестве наблюдения за возможными редкими побочными эффектами», — говорится в статье.

Минздрав ОАЭ заявил об эффективности вакцины «Спутник V» в 97,8%. В Аргентине Министерство здравоохранения сообщило, что «Спутник Лайт» снижает количество симптоматического коронавируса на 78,6%, а количество госпитализаций — на 87,6%.

Как в России, так и в других странах, не обнаружили ни одного случая тромбоза после прививки российской вакциной.

Исследователь биотехнологии из Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш полагает, что мониторинг побочных эффектов «Спутника V» в России может быть недостаточно эффективным.

Учёный считает, что это связано с нежеланием россиян обращаться за медицинской помощью, - сообщает URA.RU.

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