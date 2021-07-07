Собянин открыл в Лужниках один из крупнейших в мире центров вакцинации

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7 июля 2021, 14:35

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В ходе открытия нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники» мэр Москвы заявил, что в течение последних суток в столице вакцинированы от коронавируса более 105 тыс. человек.



«Главная спортивная арена страны тоже вступила в бой, борьбу с пандемией ковида. Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тыс. человек (в том числе 86,8 тыс. – первым и 18,7 тыс. – вторым компонентом), что является максимумом с начала проведения массовой вакцинации. Это вообще астрономическая сумма, астрономическое количество. Конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», - отметил Сергей Собянин.



По его словам, центр вакцинации в «Лужинках» станет одним из крупнейших в мире.



«Общая мощность его составляет около 15 тыс. человек в сутки. Например, это в 2,5 раза больше, чем то, что мы открыли в Гостином дворе», - сообщил столичный градоначальник.



Он уточнил, что в центре вакцинации от COVID-19 в «Лужниках» будут в основном прививать мигрантов, но при этом не будет отказано и желающим москвичам.



Пресс-служба столичной мэрии отмечает, что пункты вакцинации в Лужниках были размещены в зоне болельщиков и подтрибунных помещениях секторов "C" и "D" Большой спортивной арены, а также в Центре выдачи коньков (отдельно стоящем здании рядом с Ледовой ареной).



В пункте, размещённом в здании Центра выдачи коньков пропускной способностью до 1,9 тыс. человек в день проводится вакцинация организованных групп иностранных работников. Однако при необходимости пункты, развёрнутые в секторах "С" и "D", также могут быть оперативно переориентированы на вакцинацию организованных групп.





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