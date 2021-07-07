Юрист Гришаков предрёк очень серьёзный срок захватившему заложников в отделении банка в Тюмени мужчине

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7 июля 2021, 14:22

pixabay.com

Юрист Игорь Гришаков поделился своим мнением насчет того, какое наказание могут применить в отношении мужчины, который захватил заложников в офисе Сбербанка в Тюмени. По данным СМИ, у преступника обнаружили муляж СВУ.

В беседе с RT начальник юридического отдела московского профсоюза полиции подчеркнул, что “есть такое выражение “с применением оружия либо предмета, схожего с ним”. Он отметил, что даже если речь идет о муляже, то обвинения будут такими же, как если бы мужчина угрожал настоящим оружием. Гришаков подчеркнул, что преступнику минусуют разве что одну статью - “Незаконный оборот оружия”.

Что касается статьи “Захват заложников", сказал юрист, то она является очень тяжкой. Иными словами, насильно удерживавшему людей мужчине грозит серьезный срок. Специалист сообщил, что если захвативший заложников состоит на учете у психиатра, то он все равно будет нести ответственность. Гришаков заключил, что “если будет признано, что в момент совершения преступления он не отдавал себе отчёта в своих действиях, то есть был невменяем, тогда будет назначено принудительное лечение”.

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