В Ростовской области в отношении женщины возбудили уголовное дело за прописку у себя дома больше 700 иностранцев

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7 июля 2021, 13:56 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В отношении женщины, проживающей в Каменском районе Ростовской области, полиция возбудила уголовное дело. Ее подозревают в том, что она занималась фиктивной постановкой на учет в своем жилище свыше семи сотен иностранных граждан. Данная информация поступила от регионального ГУМВД.

Сотрудникам полиции удалось установить, что ростовчанка прописывала у себя в доме иностранцев в течение продолжительного времени. В ее жилище были проведены обыски, в ходе которых нашли большое количество бланков-заявлений о регистрации - более 1000.

Оказалось, что каждый месяц она оформляла регистрацию 10-15 иностранцам. При этом фактического проживания она им не предоставляла. Теперь женщине грозит лишение свободы до 3 лет.

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