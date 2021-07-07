Глава Крымского Роспотребнадзора не исключила введение локдауна в случае дальнейшего роста заболеваемости​

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7 июля 2021, 12:47 Источник: Аргументы недели-Крым

Пока речь идет лишь о детском межсубъектовом въезде на территорию полуострова. Но возможен и локдаун.

Об этом предупредила глава регионального Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ. Связаны возможные ограничения с ухудшающейся ситуацией по количеству заболевающих ковидом, как местных жителей, так и гостей.

«Рост понедельно идет на сотни», - проинформировала сегодня она и посетовала: «Бизнес не понимает, что мы можем уйти в локдаун».

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