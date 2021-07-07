История водки

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7 июля 2021, 13:13 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Краткая история любимого многими во всем мире спиртного напитка.

1. Персидский первооткрыватель

Как бы это парадоксально не звучало, но первую в мире водку изобрел мусульманский ученый в XI веке. Персидский врач Ар-Рази, с именем которого связаны открытия в нейрохирургии, офтальмологии и во многих других сферах, выделил этанол путём дистилляции.

Однако к тому времени уже появился Ислам, который запрещает верующему мусульманину употреблять алкоголь. Поэтому персы использовали полученную жидкость в качестве основы для духов или медицинских целях.

2. Европейская водка

Появление европейской водки связано с именем алхимика Валентиуса, который использовал персидский метод работы со спиртом для выделения из виноградного сусла спирт. В дальнейшем из этого спирта создали всем нам знаменитые современные напитки. А уже Евросоюз признал в 1989 году, что водкой может считаться крепкий напиток, сделанный из любого сельскохозяйственного продукта.

3. На Руси все пили?

На Руси появление водки ознаменовалось концом XIV века. Тогдашнему правителю Дмитрию Донскому впервые привозят из Европы водку.

Следующий раз водку привезли уже в 1429 году в качества лекарства.

При князе Василии II начали активно употреблять водку, однако разбавляя ее водой. Но как же появилась привычная нам русская водка? По одной из версий идея сотворения этого напитка пришла к нам из разведенной водой Европейской водки. Однако уже спирт добывали из зерна. Способу производства водки послужили хлебные излишки, которые изобиловали на Руси в XV веке.

Уже к началу XVI века водку начали вывозить из России. Это первый опыт экспорта алкоголя, который "чуть" позже для истории завоевал весь мир.

А само слово «водка» появилось в Российской империи в XVII-XvIII веках. Дословно неизвестно, откуда появилось это название, но можно предположить, что из-за кристально бесцветного оттенка слово произошло от “воды”. Однако раньше водку называли вином.

4. Водка в эпоху великих петровских завоеваний.

Петровская эпоха стала для водки этапом развития. Первый и единственный всероссийский император Петр I позволил дворянству и купечеству заниматься на собственных их землях производством спиртосодержащих напитков.

Петр ввел реформы раздачи бесплатной водки рабочим. Сам Петр I страдал от алкогольной зависимости и заставлял гулять бояр вместе с ним неделями, случись какое-нибудь значимое событие.

5. Водка - привилегия дворян?

В Екатерининскую эпоху, которая вошла в историю как “Золотой век дворянства”, привилегией производить водку обладали только дворяне. В помещичьих усадьбах производилась большая часть винно-водочных изделий. При этом качество напитка не заставляло оставаться “обманутым”. К тому же для очистки водки использовали белки животного происхождения: яйца и молоко.

Некоторые семьи стали популярны своей водочной продукцией. Таковыми были Куркины, Шереметевы и т.д. И к тому же при великой императрице водку продавали ведрами. Бутыльчатый вариант появился только в 1894 году.

6. Как Менделеев создал водку?

Конец XIX века стал для водки улучшенным вариантом существования. Был введен государственный стандарт на водку. Этому в большей степени способствовали старания такого ученого как Дмитрий Менделеев. Заслуга Дмитрия Менделеева бесценна. Именно он разработал состав 40 градусной водки.

"Менделеевский" вариант в 1894 году был запатентован как "Московская особенная". С результатами исследования ученого можно ознакомиться в его докторской диссертации “Рассуждения о соединения спирта с водою”.

7. Монополия на водочку

С 1923 года государственная монополия на водку существовала на весь временной отрывок Советской власти. Лишь в 1992 году указом президента России, Борисом Ельциным, монополия была отменена. Но в 1993 году был подписан новый указ, возвративший монополию. Правда, государство оказалось не в состоянии сильно контролировать его выполнение.





● Для создания материала были использованы СМИ и свободные источники

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