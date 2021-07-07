МЧС предупредило о жаре до 30 градусов 7 июля в Москве

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7 июля 2021, 12:53

pixabay.com

Сегодня, 7 июля, в российской столице будет очень жарко - до 30 градусов. Эта информация появилась на официальном интернет-ресурсе столичного главка МЧС.

В сообщении говорится, что в среду в дневные часы воздух в Москве прогреется до 30 градусов. Жара сохранится до восьми часов вечера этого дня. В министерстве советуют гражданам долгое время не находиться на солнце, пользоваться головными уборами и светлой одеждой.

Кроме того, спасатели рекомендуют следить за детьми в местах купания, а также употреблять в жаркую погоду больше воды. В столичном главке МЧС напомнили, что в случае происшествий можно обратиться по телефону 101.

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