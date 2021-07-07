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Научное судно «Мстислав Келдыш» остановлено Роспотребнадзором

, 12:33 , Обозреватель отдела Наука

Научное судно «Мстислав Келдыш» остановлено Роспотребнадзором
Фото из открытых источников

Сорвана многомиллионная арктическая экспедиция.

Официально пока никто не комментирует ситуацию. Экипаж и научный состав называют себя «заложниками».

Подробности последуют...

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Киевский политолог Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в НАТО

Киевский политолог Вадим Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре со СМИ.

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В Москве первые 11 детей получили первый компонент вакцины от COVID-19

В Москве во вторник первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Детей начали прививать в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал, что после первой группы прививки сделают следующей группе детей. На базе этой больницы планируется вакцинировать 50 детей.

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Общество

В Москве первые 11 детей получили первый компонент вакцины от COVID-19

В Москве во вторник первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Детей начали прививать в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал, что после первой группы прививки сделают следующей группе детей. На базе этой больницы планируется вакцинировать 50 детей.