Челябинские власти рассказали о планах по строительству школ на северо-западе

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7 июля 2021, 12:26 Анна Поперечная

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Поводом послужила ситуация, связанная с нехваткой мест в первые классы ОЦ «Ньютон».

Около ста жителей одноименного микрорайона не смогли устроить детей в образовательный центр. Проблема получила огласку после того, как в СМИ обратилась Юлия Грахова, которая из-за инвалидности не может возить дочку в другие учебные заведения. Тогда в ОЦ пояснили, что изначально планировали набрать 150 первоклассников, но увеличили количество мест до 270. Но даже эта мера не помогла разрешить ситуацию.

Сегодня в мэрии рассказали, что комитет по делам образования города будет работать с каждой семьей индивидуально, предлагая не только близлежащие школы, но лицеи и гимназии, работающие с группами продленного дня. Если у родителей есть вопросы, то они могут обратиться с ними к специалистам «горячей линии» по номеру телефона 700-18-10 (добавочный 324).

Также в администрации поделились планами по строительству школ на северо-западе Челябинска. В «Ньютоне» начнут возводить школу в 4 квартале 2021 года на 1520 мест. Она откроет свои двери в 2023 году. Также разработана проектная документация по строительству школ в микрорайонах № 33 и № 34 в рамках федеральной программы госкорпорации «ВЭБ.РФ», готовятся документы для строительства школы на улице Татищева (между «Метраном» и микрорайоном «Парковый-2»). Школы введут в эксплуатацию в 2023-2024 гг.

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