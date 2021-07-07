Глава Крыма Аксёнов предложил в целях борьбы с эпидемией после 23 х часов обесточивать крымские набережные​

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7 июля 2021, 12:10 Источник: Аргументы недели-Крым

фото КП

По его мнению, отключение электроэнергии на набережных курортных городов после 23:00 снизит рост эпидемии.

Выслушав на заседании штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции отчет о ситуации с исполнением противоэпидемиологических мер, глава региона поручил отключать нарушителей – предприятия общественного питания – от электроэнергии и воды. «Вплоть до того, что выходить и в 23 часа обесточивать набережную», - сказал он и попросил извинения у гостей Крыма: «уважаемые туристы, выхода другого у нас нет».

Глава Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ указала что «на втором месяце лета мы вышли на высокие темпы заболеваемости».

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