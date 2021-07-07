Актрису Веру Алентову перевели обратно в реанимацию

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7 июля 2021, 12:17

Вера Алентова, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

79-летнюю советскую и российскую актрису Веру Алентову в очередной раз поместили в реанимацию. Данная информация поступила от Пятого канала, который в своем материале ссылается на источник.

Подчеркивается, что ранее у народной артистки РФ улучшилось самочувствие, в связи с чем ее перевели в обычную палату. Произошло это накануне в дневные часы.

Спустя некоторое время поступила информация о том, что она вновь оказалась в реанимации. Алентова находится в стабильном, однако среднетяжелом состоянии. Об этом говорят врачи.

Напомним, что актрису доставили в медицинское учреждение 28 июня. Специалисты подозревали, что у нее COVID-19. Через некоторое время у нее действительно обнаружили коронавирусную инфекцию.

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