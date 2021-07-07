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Аксёнов попросил узнать владельцев ​ кафе «Гаага» в Феодосии​

, 12:00 Источник: Аргументы недели-Крым

Аксёнов попросил узнать владельцев ​ кафе «Гаага» в Феодосии​
Фото: cоцсети

И попросил присмотреться к тем, кто популяризирует это иностранное название на территории Крыма.

Главе региона рассказали на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции, что в Феодосии кафе «Гаага» нарушает противоэпидемиологические нормы и работает в вечернее время. При этом это название шло в череде многих, но почему-то именно оно заинтересовало Сергея АКСЕНОВА. «Что это за название?», - уточнил он, а услышав, что и написано оно не по-русски, воскликнул: «Да еще и на английском языке?!» и даже поинтересовался не иностранцы ли его открыли. 

Скорее всего это кафе будет занесено в списки предприятий общественного питания нарушающие Указ главы региона.

Напомним – Гаага, это город в Голландии, в котором расположены международные, в том числе и уголовный суды. Название «Гаагский трибунал» стало нарицательным в мире.  

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