Замсекретаря Совбеза РФ Храмов заявил о росте числа кибератак на Россию

За прошедший год российские объекты критической инфраструктуры подверглись большему числу особо опасных компьютерных атак. Такое заявление сделал Олег Храмов, замсекретаря Совбеза РФ.
Он подчеркнул, что число особо опасных кибератак на страну увеличилось в 3,5 раза. Так он высказался об обновленной редакции российской Стратегии национальной безопасности.
Кроме того, Храмов отметил, что в течение последних пяти лет наблюдался значительный рост общего числа компьютерных преступлений. Если ранее их было 65000, то теперь речь идет о 510 000. Он добавил, что подобные преступления негативно сказываются на гражданах и коммерческих структурах.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.