Замсекретаря Совбеза РФ Храмов заявил о росте числа кибератак на Россию

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 11:55 Источник: РИА Новости

pixabay.com

За прошедший год российские объекты критической инфраструктуры подверглись большему числу особо опасных компьютерных атак. Такое заявление сделал Олег Храмов, замсекретаря Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что число особо опасных кибератак на страну увеличилось в 3,5 раза. Так он высказался об обновленной редакции российской Стратегии национальной безопасности.

Кроме того, Храмов отметил, что в течение последних пяти лет наблюдался значительный рост общего числа компьютерных преступлений. Если ранее их было 65000, то теперь речь идет о 510 000. Он добавил, что подобные преступления негативно сказываются на гражданах и коммерческих структурах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости