В России за сутки обнаружили 23 962 заражённых COVID-19

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7 июля 2021, 11:41

pixabay.com

На территории России за прошедшие сутки подтвердили 23962 случая заражения коронавирусной инфекцией. Этими цифрами поделились в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в стране обнаружили 5 682 634 носителя коронавируса. Отмечается, что активно подтверждено 2938 случаев без клинических проявлений.

При этом в российской столице за 24 часа выявили 5621 случай заражения COVID-19. В столичном регионе и Санкт-Петербурге обнаружили 2531 и 1906 случаев соответственно.

Кроме того, за сутки в России выписали 20067 пациентов, получавших лечение от коронавируса. До настоящего времени в стране выздоровели от этого заболевания 5 121 919 граждан.

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