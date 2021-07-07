Сергей Марков уверен, что у противников вакцинации в России должен появиться политический лидер

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 11:24 Источник: facebook.com/sergey.markov.5

Фото: myseldon.com

Политолог Сергей Марков считает, что неприятие вакцинации огромным количеством россиян уже в ближайшее время может стать объединяющей их политической идеей.



«В России десятки миллионов антиваксеров. Люди боятся прививаться, не верят ни властям, ни ученым, ни врачам.



У них есть свои информационные ресурсы, выделяются свои лидеры. И в ближайшее время, очевидно, появятся и политические лидеры антиваксеров. И это будет настоящее мощное политическое движение», - заявил политолог.



Он отметил, что объединению «антиваксеров» под политическим флагом в данный момент мешает лишь страх перед ФСБ, но угроза вакцинации для них может оказаться еще серьёзнее.



Сергей Марков уверен, что, если бы в настоящее время против вакцинации выступил Алексей Навальный, то это был бы реальный прорыв к народной поддержке. При этом все репрессии против него можно было бы представить, как подготовку к всеобщей вакцинации и чипированию.



Политолог не исключил и возможность создания управляемого лидера российской властью и предположил, что им вполне мог бы стать противник Билла Гейтса, Грефа и чипирования Никита Михалков.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости