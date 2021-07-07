Сергунина: Международная онлайн-выставка «Город: детали» объединила 110 тыс человек

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 10:55

Фото: соцсети

Международную выставку функциональных дизайн-решений для мегаполисов «Город: детали», проходившую с 26 июня по 4 июля, посетили в онлайн-формате более 110 тыс. человек из разных стран мира. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



«Специально для выставки был создан большой открытый мир - 12 га виртуального пространства. В него интегрировали 3D-модели реальных объектов от десятков компаний. Современный формат позволил провести крупное международное событие, несмотря на пандемию. Рады, что к нам присоединились производители из многих стран. В их числе - Франция, Германия, США, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Китай. Онлайн-платформа поддерживает русский и английский языки, благодаря чему выставка вызвала интерес у пользователей не только из России. Общее число посетителей за девять дней превысило 110 тыс.» - рассказала заместитель мэра столицы.



Она отметила, что почти 70% пользователей изучали выставку с помощью смартфонов. Посетители цифровой экспозиции могли не только ознакомиться с проектами для городской среды, но и выбрать лучшие из них.



«Более 10 тыс. раз пользователи проголосовали за понравившиеся объекты. Те, что набрали больше всего голосов, включат в специальный перечень для профильных служб, который планируется использовать при принятии решений о благоустройстве по программе мэра Москвы «Мой район». Осмотр экспозиции представлял собой прогулку по цифровому мини-городу», - сообщается на официальном сайте мэра столицы.



Уточняется, что экспозицию дополняли каталог объектов более чем от 60 компаний, чат и встроенные мини-игры. С 26 июня по 1 июля в рамках выставки проходила масштабная деловая программа, посвященная развитию общественных пространств и мегаполисов, которая собрала более 90 российских и иностранных экспертов.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости