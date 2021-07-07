В нескольких музеях Москвы внедрили систему QR-кодов с 7 июля

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7 июля 2021, 10:55

pixabay.com

В ряде музеев российской столицы с 7 июля начала действовать система QR-кодов. Данная информация появилась на интернет-ресурсах этих учреждений.

В числе таких музеев музей-усадьба “Царицыно”, Музей космонавтики и музей-усадьба “Кусково”. При этом ранее система доступа по QR-кодам стала действовать в столичных заведениях общественного питания. Московские власти посоветовали внедрить подобную систему в учреждениях культуры.

На сайте музея-заповедника "Царицыно" сказано, что учреждение “становится COVID-free”. Отмечается, что со среды гражданам придется предоставить справку о ПЦР-тесте или QR-код, если они хотят попасть в музей. Приобрести билеты можно лишь онлайн. Такой код также понадобится гражданам, которые желают посетить Дворец и павильоны музея-усадьбы “Кусково”.

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